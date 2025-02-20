Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Мадридский Реал во второй раз обыграл Манчестер Сити и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий испанской команды Килиан Мбаппе стал ключевым футболистом поединка. На счету француза хет-трик.

В первом голе Килиан перебросил Эдерсон, во втором воспользовался скидкой Родриго и забил, а третий мяч оформил, пробив из дальней дистанции.

В составе Манчестер Сити гол престижа забил Нико, который реализовал момент в компенсированное время ко второму тайму.

Видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов:

Реал - Манчестер Сити 3:1 (первый матч 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 - Нико, 90+2

Реал: Куртуа - Вальверде (Алаба, 90), Асенсио, Рюдигер, Менди - Себальйос (Камавинга, 78), Чуамени (Модрич, 83), Беллингем - Родриго, Мбаппе (Диас, 78), Винисиус (Эндрик, 90).

Манчестер Сити: Эдерсон - Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Диаш, Гвардиол - Гюндоган (Ковачич, 77), Нико - Фоден (Макейти, 77), Силва, Савио - Мармуш.

Предупреждения: Беллингем - Гюндоган, Нико

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