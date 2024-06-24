Матч Украина - Бельгия обслужит арбитр, дважды за карьеру удалявший Тараса Степаненко
Энтони Тейлор будет главным судьей в важной игре.
УЕФА объявил судейский состав на матч третьего тура Евро-2024 Украина – Бельгия.
Главным судьей стал англичанин Энтони Тейлор, а его помощниками будут Гари Бесуик и Адам Нанн.
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Арбитром VAR назначен также британец Стюарт Эттуэлл, которому будут помогать Дэвид Кут (Англия) и Марк Фритц (Германия).
Напомним, матч Украина - Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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