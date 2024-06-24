Матч Украина - Бельгия обслужит арбитр, дважды за карьеру удалявший Тараса Степаненко

Энтони Тейлор будет главным судьей в важной игре.

УЕФА объявил судейский состав на матч третьего тура Евро-2024 Украина – Бельгия.

Главным судьей стал англичанин Энтони Тейлор, а его помощниками будут Гари Бесуик и Адам Нанн.

Читай также: Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной

Арбитром VAR назначен также британец Стюарт Эттуэлл, которому будут помогать Дэвид Кут (Англия) и Марк Фритц (Германия).

Напомним, матч Украина - Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

На ISPORT также доступны возможные варианты для команды Сергея Реброва в группе Е.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!