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Матч Украина - Бельгия обслужит арбитр, дважды за карьеру удалявший Тараса Степаненко

Энтони Тейлор будет главным судьей в важной игре.
Сегодня, 12:50
Энтони Тейлор / Getty Images
Энтони Тейлор / Getty Images

УЕФА объявил судейский состав на матч третьего тура Евро-2024 Украина – Бельгия.

Главным судьей стал англичанин Энтони Тейлор, а его помощниками будут Гари Бесуик и Адам Нанн.

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Арбитром VAR назначен также британец Стюарт Эттуэлл, которому будут помогать Дэвид Кут (Англия) и Марк Фритц (Германия).

Напомним, матч Украина - Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

На ISPORT также доступны возможные варианты для команды Сергея Реброва в группе Е.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судья Сборная Украины сборная Бельгии

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