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Команда бывшего тренера Шахтера неожиданно уверенно победила Ан-Наср Роналду

Хозяева, которых также тренирует экс-наставник "горняков", были почти беспомощными в атаке.
Вчера, 21:17
Ан-Наср - Аль-Раед / Getty Images
Ан-Наср - Аль-Раед / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на своем поле принял Аль-Раед бывшего тренера Шахтера Игоря Йовичевича.

Уже на 18-й минуте гости повели в счете после гола Карима Эль-Беркауи, однако, у хозяев нашелся достаточно быстрый ответ. Айман Яхья добил мяч в ворота после удара в каркас от Криштиану Роналду.

Именно этим команды ограничились в первой половине встречи, а вот уже после перерыва зрители увидели еще два мяча, однако, вероятно, большее количество фанов на арене это расстроило, ведь оба гола на свой счет записали подопечные Йовичевича.

Уже на старте второй 45-минутки снова свою команду вывел вперед Мохаммед Фузаир, а на 87-й минуте после череды неудачных штурмов в исполнении "всемирного клуба" Амир Саюд оформил для своей команды комфортное преимущество.

Отметим, что Ан-Наср также тренирует экс-наставник "горняков" Луиш Каштру.

Статистика матча Чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср - Аль-Раед

Ан-Наср - Аль-Раед 1:3

Голы: Яхья, 24 - Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87

xG: 0.99 - 0.76
Удары: 16 - 7
Удары в створ ворот: 3 - 5
Владение мячом: 71% - 29%

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