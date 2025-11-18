Украинец из Жироны выбыл на длительный срок

Голкипер Владислав Крапивцов оказался в лазарете испанской Жироны. Вратарь получил растяжение левой лодыжки, сообщает AS.

Украинец пропустит 4-6 недель. Крапивцов травмировался в противостоянии сборной Украины U-21 с турецкими сверстниками. Ранее "красно-белые" потеряли защитников Дэйли Блинда, Давида Лопеса, Алехандро Франсеса и хавбека Донни ван де Бека.

В нынешнем сезоне Крапивцов провел 3 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей. Основной кипер Жироны – аргентинец Пауло Гассанига. Украинский же кипер конкурирует с хорватом Домиником Ливаковичем за роль дублера.

Тем временем вратарь Андрей Лунин опроверг информацию об отказе играть за сборную Украины.

