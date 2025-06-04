Середняк НБА презентовал обновленный логотип

Орландо сменил логотип клуба. Мэджик представили обновленный герб и новые комплекты формы, сообщает официальный сайт НБА.

Дизайнеры упростили узнаваемый логотип Орландо. Основными цветами Мэджик остались синий, черный и серебристый. В свою очередь звезда вновь стала центральным элементом айдентики.

Орландо дебютировал под эгидой ассоциации в сезоне 1989/90. Команда дважды проиграла финалы сезона (1995, 2009). В кампании 2024/25 Мэджик финишировали на 7-й позиции Востока и вылетели в первом раунде плей-офф.

Напомним, накануне президент Никс попытался оправдать увольнение Тома Тибодо.

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