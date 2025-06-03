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Баскетбол

Президент Нью-Йорка аргументировал увольнение Тибодо

Леон Роуз считает, что это лучшее решение для организации.
Вчера, 22:50       Автор: Василий Медвидь
Леон Роуз (в центре) / Getty Images
Леон Роуз (в центре) / Getty Images

Президент Нью-Йорк Никс Леон Роуз прокомментировал увольнение Тома Тибодо.

Функционер заявил, что это лучшее возможное решение для организации, если она хочет бороться за чемпионство.

"Наша организация на все 100% сосредоточена на завоевании чемпионского титула для наших фанатов. Это желание заставило нас принять трудное решение — сообщить Тому Тибодо, что мы решили двигаться в другом направлении.

Мы невероятно благодарны Тому за то, что он вкладывал свое сердце и душу в каждый день работы на посту наставника Никс. В течение пяти сезонов он руководил командой с достоинством и профессионализмом, а также добился замечательных успехов на площадке — четыре выхода в плей-офф и четыре победы в сериях плей-офф.

В итоге мы приняли решение, которое, как мы считаем, является лучшим для будущего нашей организации. Том всегда будет частью семьи Никс, и мы искренне желаем ему только самого лучшего в будущем".

Отметим, что Том стал первым тренером за 25 лет, с которым Никс сыграли в финале конференций, однако уступили там Индиане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Том Тибодо

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