Звезда Комо может продолжить карьеру в итальянском гранде

Полузащитник Комо Нико Пас попал в сферу интересов Интера, пишет Tyc Sports.

В текущем сезоне Пас является одним из лучших игроков чемпионата. У 21-летнего аргентинца восемь результативных действий в семи матчах.

Интер уже контактировал с представителями игрока. Клуб готов предложить около 60 млн евро за Паса.

При этом, напомним, что половина прав на игрока все еще принадлежат Реалу, который летом может вернуть его обратно в Мадрид.

Ранее также сообщалось, что Реал получил усиление перед Эль-Классико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!