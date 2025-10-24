iSport.ua
Футбол

Звезда Комо может продолжить карьеру в итальянском гранде

Нико Пас интересен Интеру.
Сегодня, 14:09       Автор: Андрей Безуглый
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Полузащитник Комо Нико Пас попал в сферу интересов Интера, пишет Tyc Sports.

В текущем сезоне Пас является одним из лучших игроков чемпионата. У 21-летнего аргентинца восемь результативных действий в семи матчах.

Интер уже контактировал с представителями игрока. Клуб готов предложить около 60 млн евро за Паса.

При этом, напомним, что половина прав на игрока все еще принадлежат Реалу, который летом может вернуть его обратно в Мадрид.

Ранее также сообщалось, что Реал получил усиление перед Эль-Классико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Пас

