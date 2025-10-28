iSport.ua
Лечче - Наполи 0:1: обзор матча и результат игры 28.10.2025

Неаполитанцы укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы Серии А.
Вчера, 21:38
Наполи обыграл Лечче / Getty Images
Наполи обыграл Лечче / Getty Images

Во вторник, 28 октября, Лечче принимал на своем поле Наполи в матче девятого тура итальянской Серии А.

Команда Антонио Конте сумела справиться с соперником из нижней части турнирной таблицы, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Читай также: Названы сроки восстановления звезды Наполи

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а во второй половине встречи хозяева поля получили реальную возможность выйти вперед, заработав пенальти. Тем не менее Франческо Камарда ударом с точки переиграть голкипера не сумел.

Неаполитанцы же свой момент реализовали. На 69-й минуте Андре-Франк Замбо-Ангисса после подачи со штрафного головой переправил мяч в ворота и принес победу своей команде.

Наполи на данный момент лидирует в чемпионате, набрав 21 балл. Лечче с шестью очками расположился на 16-й позиции.

Статистика матча Лечче - Наполи девятого тура чемпионата Италии

Лечче - Наполи 0:1

Гол: Замбо-Ангисса, 69

На 56-й минуте Камарда не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 0.85
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 3 - 5
Фолы: 10 - 14

Лечче: Фальконе, Галло, Габриэль, Гашпар, Вейга, Бериша (Мале, 77), Рамадани, Кулибали (Пьерре, 77), Банда (Ндри, 65), Камарда (Штулич, 70), Пьеротти (Моренте, 46).

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Жезус, Буонджорно, Оливера (Спинаццола, 61), Гилмор, Замбо-Ангисса, Элмас (Гутьеррес, 85), Политано (Мактоминей, 61), Лукка (Хойлунд, 61), Ланг (Нерес, 48).

Предупреждения: Рамадани, Ндри - Оливера.

