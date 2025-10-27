iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи надолго потерял Де Брюйне

Бельгиец оказался в лазарете команды.
Сегодня, 14:51       Автор: Антон Федорцив
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Итальянский Наполи остался без полузащитника Кевина Де Брюйне на длительный период. Хавбек начал процесс реабилитации после повреждения бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Врачи диагностировали у бельгийца серьезную травму двуглавой бедренной мышцы. Де Брюйне оказался под риском пропустить несколько месяцев. В лазарете "партенопейцев" он составит компанию соотечественнику Ромелу Лукаку и другим.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 11 поединков во всех турнирах, в которых оформил 4 гола и 2 ассиста. В Неаполь он перебрался летом свободным агентом. Ранее хавбек отдал 10 лет английскому Манчестеру Сити.

Тем временем туринский Ювентус отправил в отставку главного тренера Игора Тудора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером
Наполи потерял голкипера на длительный период Наполи потерял голкипера на длительный период
Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным
Наполи оформил волевую победу над Дженоа Наполи оформил волевую победу над Дженоа

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Теннис18:34
Названы призовые турнира Rolex Paris Masters 2025
Формула 118:22
Расселл раскрыл подробности нового контракта с Мерседес
Снукер18:13
Лисовски победил Трампа и завоевал первый трофей за 15 лет карьеры
Европа17:54
Беллингем установил клубный рекорд Реала в Эль Класико
Украина17:44
Два клуба были исключены из состава участников УПЛ
Бокс17:32
Боксерская легенда Мэнни Пакьяо занял высокую должность в IBA
Европа17:22
"Исключений не будет": В Турции разгорелся судейский скандал
Европа16:55
Бывший наставник ПСЖ может возглавить Ювентус
Европа16:25
Арсенал отпраздновал юбилейную победу
Украина16:04
Тренер Киев-Баскет о сложности комплектования клубов в Украине из-за войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK