Наполи надолго потерял Де Брюйне

Итальянский Наполи остался без полузащитника Кевина Де Брюйне на длительный период. Хавбек начал процесс реабилитации после повреждения бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Врачи диагностировали у бельгийца серьезную травму двуглавой бедренной мышцы. Де Брюйне оказался под риском пропустить несколько месяцев. В лазарете "партенопейцев" он составит компанию соотечественнику Ромелу Лукаку и другим.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 11 поединков во всех турнирах, в которых оформил 4 гола и 2 ассиста. В Неаполь он перебрался летом свободным агентом. Ранее хавбек отдал 10 лет английскому Манчестеру Сити.

Тем временем туринский Ювентус отправил в отставку главного тренера Игора Тудора.

