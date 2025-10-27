iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус отправил в отставку Тудора

"Старая синьора" отважилась на перемены.
Сегодня, 13:35       Автор: Антон Федорцив
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Туринский Ювентус уволил Игора Тудора с должности главного тренера. Наставник Ювентуса Next Gen Массимо Брамбилла будет исполнять обязанности алленаторе, сообщаетSky Sport Italia.

Последней каплей для руководства "бьянконери" стало поражение от римского Лацио (0:1). Тудор поработал главным тренером Юве 7 месяцев. С ним во главе туринцы финишировали четвертыми в прошлом сезоне.

В новой кампании "Старая синьора" стартовала с трех побед в Серии A. Но далее команда Тудора попала в игровую яму. Серия Юве без побед во всех турнирах насчитывает 8 поединков (5 ничьих, 3 поражения).

К слову, столичная Рома минимально одолела Сассуоло в отчетном туре чемпионата Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус игор тудор

Статьи по теме

Лацио нанес поражение Ювентусу Лацио нанес поражение Ювентусу
Реал минимально одолел Ювентус Реал минимально одолел Ювентус
Судьба Игора Тудора в Ювентусе решится в ближайших матчах Судьба Игора Тудора в Ювентусе решится в ближайших матчах
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы" Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:14
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Европа14:51
Наполи надолго потерял Де Брюйне
НБА14:47
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Европа14:20
Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом
Формула 114:08
Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам
Формула 113:50
Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Европа13:35
Ювентус отправил в отставку Тудора
Европа13:20
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Теннис13:18
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
Европа12:59
Реал обжалует удаление Лунина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK