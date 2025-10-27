Ювентус отправил в отставку Тудора

Туринский Ювентус уволил Игора Тудора с должности главного тренера. Наставник Ювентуса Next Gen Массимо Брамбилла будет исполнять обязанности алленаторе, сообщаетSky Sport Italia.

Последней каплей для руководства "бьянконери" стало поражение от римского Лацио (0:1). Тудор поработал главным тренером Юве 7 месяцев. С ним во главе туринцы финишировали четвертыми в прошлом сезоне.

В новой кампании "Старая синьора" стартовала с трех побед в Серии A. Но далее команда Тудора попала в игровую яму. Серия Юве без побед во всех турнирах насчитывает 8 поединков (5 ничьих, 3 поражения).

К слову, столичная Рома минимально одолела Сассуоло в отчетном туре чемпионата Италии.

