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Стремсхейм выиграл масc-старт на ЧМ-2025, украинцы за пределами топ-25

Норвежские биатлонисты заняли все места на подиуме по итогам индивидуальной гонки.
Сегодня, 18:27
Эндре Стремсхейм (в центре) / Getty Images
Эндре Стремсхейм (в центре) / Getty Images

Эндре Стремсхейм стал лучшим на 15-километровой дистанции. Он преодолел дистанцию ​​за 38:22,6 минуты.

На четырех огневых рубежах норвежец допустил только один промах. Он на более десятка секунд опередил двух соотечественников – Стурлу Хольма Легрейда и Йоханнеса Бе. Первый промахнулся дважды, а второй – четыре раза.

Украинские биатлонисты навязать конкуренцию не смогли. Виталий Мандзин финишировал на 27-й позиции, допустив три промаха. В свою очередь Дмитрий Пидручный 4 раза попал в "молоко" и завершил гонку последним.

Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины, масс-старт

1. Эндре Стремсхейм (1+0+0+0)
2. Стурла Хольм Легрейд (2+0+0+0) +12,4
3. Йоханнес Бе (1+1+2+0) +12,7
...
27. Виталий Мандзин (0+1+1+1) +3:10,9
30. Дмитрий Пидручный (0+4+0+0) +5:43,5

 

К слову, ранее Эльвира Эберг выиграла масс-старт среди женщин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по биатлону

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