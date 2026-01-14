Карпаты продлили контракты с основным вратарем и перспективным полузащитником

Назар Домчак и Артур Шах заключили новые соглашения со львовским клубом.

Карпаты объявили о продлении контрактов с вратарем Назаром Домчаком и атакующим полузащитником Артуром Шахом.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Новый договор 18-летнего Домчака будет рассчитан до конца 2029 года, а 20-летнего Шаха - до конца 2028 года.

Домчак дебютировал за первую команду Карпат в начале нынешнего сезона. Всего в текущей кампании голкипер провел 15 матчей во всех турнирах, пропустив 18 голов, а в семи поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Шаха в составе Карпат уже 53 матча, в которых он отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в десяти поединках УПЛ.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год.

