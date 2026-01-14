Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год

Квасныця снова перешел в Карпаты.

Вингер Илья Квасныця стал полноправным игроком львовских Карпат, объявили в клубе.

Футболист в прошлом сезоне, а также в одном матче нынешней кампании, играл за Карпаты на правах аренды.

В сентябре он вернулся в Рух, но вот теперь "бело-зеленые" огласили о полноценной покупке игрока.

На счету экс-игрок молодежной сборной Украины в нынешнем сезоне 13 матчей, 1 забитый гол и 1 результативная передача.

Накануне Карпаты огласили о покупке капитана Руха Марка Сапуги, а до этого из одного в другой львовский клуб перебрались Ростислав Лях и Виталий Холод.

