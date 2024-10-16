Лидер Руха травмировался в матче за сборную Украины U-21

Молодежная сборная Украины минимально уступила Сербию в последнем туре квалификации к Евро-2025. Травму в концовке поединка получил Илья Квасница, выступающий за Рух.

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Полузащитник вышел на поле на 53 минуте матча, а уже на 90 был заменен из-за повреждений – вместо него на поле появился Игорь Горбач из Зари.

Следует отметить, следующий матч в УПЛ Рух проведет уже в эту пятницу, 21 октября. Подопечных Виталия Пономарева ожидает львовское дерби против Карпат.

Напомним, в нынешнем сезоне Квасница забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах за Рух.

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