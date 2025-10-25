iSport.ua
Стало известно, дало ли слияние львовских клубов, Руху возможность задействовать Квасницу и Федора в дерби

Выходит на матч с Карпатами с Квасницей и Федором?
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Олег Федор / Getty Images
Олег Федор / Getty Images

Сегодня, 25 октября, в 15:00 начнётся матч, львовское дерби, Рух - Карпаты.

Однако 31 декабря 2024 года было объявлено слияние двух львовских клубов. После этого несколько игроков в январе 2025 года, а именно Алексей Сыч и Игорь Краснопир, перешли в Карпаты из Руха на постоянной основе, а Илья Квасница и Олег Федор, на правах аренды.

По информации ТаТоТаке, слияние двух львовских клубов не предусматривает никаких ограничений на использование арендованных или приобретённых игроков Руха или Карпат в очных матчах.

Читай также: УПЛ: Металлист 1925 встретится с ЛНЗ, Карпаты примут Рух, Оболонь будет противостоять Полесью

Квасница, Олег Федор и другие участники соглашения примут участие в матче. Добавим, что в начале этого сезона Квасница вернулся в Рух на правах аренды.

