Возвращение игроков. Рух готов удивить во львовском дерби

В эту субботу, 25 октября, состоится матч Рух против Карпат. Игроки Руха, получившие травмы в предыдущем туре, смогут принять участие во львовском дерби.

По имеющейся информации, полузащитник Илья Квасница и бразилец Клайвер получили травмы в игре предыдущего тура против Кривбаса, когда львовская команда уступила со счётом 2:1.

Сейчас оба футболиста тренируются вместе с командой и готовы выйти на поле во львовском дерби, так как травмы оказались несерьёзными.

Напомним, что матч Рух - Карпаты начнётся в 14:30.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Карпаты занимают 10-е место, в то время как их будущие соперники Рух находятся на предпоследней, 15-й позиции.

