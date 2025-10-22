Возвращение игроков. Рух готов удивить во львовском дерби
В эту субботу, 25 октября, состоится матч Рух против Карпат. Игроки Руха, получившие травмы в предыдущем туре, смогут принять участие во львовском дерби.
По имеющейся информации, полузащитник Илья Квасница и бразилец Клайвер получили травмы в игре предыдущего тура против Кривбаса, когда львовская команда уступила со счётом 2:1.
Сейчас оба футболиста тренируются вместе с командой и готовы выйти на поле во львовском дерби, так как травмы оказались несерьёзными.
Напомним, что матч Рух - Карпаты начнётся в 14:30.
На данный момент в турнирной таблице чемпионата Карпаты занимают 10-е место, в то время как их будущие соперники Рух находятся на предпоследней, 15-й позиции.
