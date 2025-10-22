iSport.ua
Возвращение игроков. Рух готов удивить во львовском дерби

Квасница и Клайвер вернулись.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Рух / Getty Images
Рух / Getty Images

В эту субботу, 25 октября, состоится матч Рух против Карпат. Игроки Руха, получившие травмы в предыдущем туре, смогут принять участие во львовском дерби.

По имеющейся информации, полузащитник Илья Квасница и бразилец Клайвер получили травмы в игре предыдущего тура против Кривбаса, когда львовская команда уступила со счётом 2:1.

Сейчас оба футболиста тренируются вместе с командой и готовы выйти на поле во львовском дерби, так как травмы оказались несерьёзными.

Читай также: Полесье претендует на полузащитника Динамо

Напомним, что матч Рух - Карпаты начнётся в 14:30.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Карпаты занимают 10-е место, в то время как их будущие соперники Рух находятся на предпоследней, 15-й позиции.

