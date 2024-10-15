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Украина из-за грубой ошибки проиграла Сербии в отборе на Евро-2025 U21

Команда Мельгосы, несмотря на фиаско, вышла в финальную стадию турнира.
Вчера, 23:30
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

Во вторник, 15 октября, молодежная сборная Украины на выезде провела завершающий матч в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) против команды Сербии.

Поединок завершился минимальной победой сербской команды - 0:1.

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Автором гола стал Алексич, который подловил защиту Украины на ошибке.

Из-за этого поражения украинцы опустились с первого места группы на второе. Украина завершила отбор с 24 очками в активе, у Англии - 25 баллов. Обе сборные вышли в финальную стадию турнира.

Сербия U-21 - Украина U-21 0:1
Гол: Алексич, 21

Сербия U-21: Каличанин - Джурджевич, Миличич, Попович - Лазич, Алексич (Крстич, 90+2), Степанович, Шливич, Шливич (Трифунович, 77), Радоевич (Вукичевич, 90+2) - Милошевич (Петкович, 13), Миятович.

Украина U-21: Нещерет - Роман, Салюк, Мельниченко, Смоляков (Хлань, 72) - Рубчинский, Варфоломеев (Очеретько, 53), Ярмолюк (Федор, 72) - Брагару, Краснопир (Квасница, 53, Горбач, 90), Волошин.

Предупреждения: Алексич, Шливич - Мельниченко, Варфоломеев, Смоляков

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