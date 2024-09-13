Лидер молодежной сборной Украины: Настроены выйти на Евро-2025 с первого места

Молодежная сборная Украины (U-21) одержала очередную победу в отборе к Евро-2025, обыграв команду Северной Ирландии. Подопечные Унаи Мельгосы гарантировали себе дорогу на молодежное Евро.

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Форвард "молодежки" Илья Квасница подвел итоги победного матча, заговорив о целях "сине-желтых" на следующие матчи:

"Приятно, когда выполняешь поставленную задачу. Прежде всего отмечу отличный микроклимат в сборной, сплоченность, которая помогала в трудные моменты, организацию игры. Это уже заслуга тренерского штаба.

Последние две победы радуют и потому, что были одержаны в напряженной борьбе. Особенно тяжело было в Баллимин, когда мы остались в середине второго тайма в меньшинстве и североирландцы оказывали серьезное давление. Все же удалось выстоять и продлить победную серию до восьми матчей.

После финального свистка Уная Мельгоса поблагодарил за игру, пожелал не останавливаться на достигнутом. Намекал на то, что нужно достойно выступить в завершающих матчах отбора – с Англией и Сербией, которые состоятся в октябре. Мы сами настроены финишировать на мажорной ноте и выйти на Евро-2025 с первого места, - цитирует Квасницу Sport.ua.

Напомним, молодежная сборная Украины одержала восемь побед в восьми матчах отбора на Евро-2025.

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