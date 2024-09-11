Мельгоса оценил выступление сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) одержала очередную победу в отборе к Евро-2025, обыграв команду Северной Ирландии. Подопечные Унаи Мельгосы гарантировали себе дорогу на молодежное Евро.

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Испанский специалист оценил игру Украины в матче с ирландцами и похвалил своих футболистов:

"Команда выиграла, поэтому с точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели. В то же время во втором тайме мы ощущали сильное давление со стороны сборной Северной Ирландии и потеряли инициативу, начали проигрывать в единоборствах. Хорошо, что сумели удержать победу. К сожалению, нам не удалось реализовать все наши моменты, но в то же время мы получили ценный опыт матчей такого уровня.

Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы, в общем мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагару. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своём возрасте они работают очень хорошо.

Нельзя быть расслабленным и голодным до игры лишь немного, ведь тогда нельзя говорить о достижении высоких целей. Это касается и этого отборочного турнира – расслабляться не следует. Однако праздновать победы тоже нужно, но мы должны сохранять баланс между эмоциями и работой", – цитирует Мельгосу УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины одержала восемь побед в восьми матчах отбора на Евро-2025.

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