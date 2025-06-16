iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"В первом тайме могли забить больше": Тренер сборной Украины U-21 - о победе над Финляндией

Унаи Мельгоса оценил успешный поединок украинцев на молодежном Евро-2025.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Унаи Мельгоса / Getty Images
Унаи Мельгоса / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился мыслями по поводу победы над Финляндией во втором туре группового раунда Евро-2025 U-21.

После поражения 2:3 от Дании в первом матче "сине-желтые" накануне обыграли финнов со счетом 2:0 благодаря голам Владислава Ваната и Максима Брагару.

Читай также: Украина U-21 реабилитировалась за поражение в первом туре Евро-2025, переиграв Финляндию

"Я думаю, что это был неплохой матч. В первом тайме мы полностью контролировали игру, поддерживали высокий темп. Финляндия создала для нас определенные трудности, но мы их ожидали. Они сосредоточили много игроков в середине поля, однако мы с этим справились. Мы создавали моменты и могли забить больше.

Вторую половину мы тоже начали неплохо, забили быстрый мяч, и уже казалось, что игра сделана. Оставалось сыграть на контратаках и завершить поединок. Но вышло не так, и финал был достаточно сложным. Финляндия стала наращивать темп, показывать лучшую игру. Ситуация была несколько похожа на матч с Данией, но мы не пропустили и все же победили.

Мы должны были играть только на победу, поэтому я должен учитывать много разных факторов и обращать внимание на разные возможные ситуации. Кстати, хочу подчеркнуть, что у меня нет постоянных 11 игроков стартового состава. Играет тот, кто на сегодняшний день больше готов к матчу", - приводит слова Мельгосы официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2025 U-21.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Евро-2025 Унаи Мельгоса

Статьи по теме

"Неплохие шансы на выход из группы": Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21 "Неплохие шансы на выход из группы": Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open
Лацио продлил контракт с джокером-ветераном Лацио продлил контракт с джокером-ветераном

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Теннис14:18
Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open
Европа14:05
Лацио продлил контракт с джокером-ветераном
Украина13:55
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг с вице-чемпионом Дании
Украина13:44
Назван первый соперник Динамо на летнем тренировочном сборе
Европа и мир13:36
Швеция назвала первую шестерку хоккеистов на Олимпийские игры
Европа12:59
"Неплохие шансы на выход из группы": Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21
Европа12:57
Реал показал гостевую форму на новый сезон
Бокс12:21
Хитчинс определился с приоритетным соперником после победы над Камбососом
Европа12:19
Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A
НБА12:00
Макс Шульга: будет ли в НБА новый украинец?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK