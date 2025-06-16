"В первом тайме могли забить больше": Тренер сборной Украины U-21 - о победе над Финляндией

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился мыслями по поводу победы над Финляндией во втором туре группового раунда Евро-2025 U-21.

После поражения 2:3 от Дании в первом матче "сине-желтые" накануне обыграли финнов со счетом 2:0 благодаря голам Владислава Ваната и Максима Брагару.

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"Я думаю, что это был неплохой матч. В первом тайме мы полностью контролировали игру, поддерживали высокий темп. Финляндия создала для нас определенные трудности, но мы их ожидали. Они сосредоточили много игроков в середине поля, однако мы с этим справились. Мы создавали моменты и могли забить больше.

Вторую половину мы тоже начали неплохо, забили быстрый мяч, и уже казалось, что игра сделана. Оставалось сыграть на контратаках и завершить поединок. Но вышло не так, и финал был достаточно сложным. Финляндия стала наращивать темп, показывать лучшую игру. Ситуация была несколько похожа на матч с Данией, но мы не пропустили и все же победили.

Мы должны были играть только на победу, поэтому я должен учитывать много разных факторов и обращать внимание на разные возможные ситуации. Кстати, хочу подчеркнуть, что у меня нет постоянных 11 игроков стартового состава. Играет тот, кто на сегодняшний день больше готов к матчу", - приводит слова Мельгосы официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2025 U-21.

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