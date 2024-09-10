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Северная Ирландия U-21 - Украина U-21: Обзор и результат матча квалификации молодежного Евро-2025

Коллектив Унаи Мельгосы заставил понервничать в конце встречи.
Вчера, 23:38
Украина U-21 / Getty Images
Украина U-21 / Getty Images

В рамках 8-го тура отбора на Евро-2025 Украина U-21 в гостях встретилась с ровесниками из Северной Ирландии.

Еще в первом тайме коллектив Унаи Мельгосы обеспечил для себя достаточно хорошее преимущество. В ворота соперника залетело два мяча.

Забитыми мячами за «желто-голубых» отметился дуэт из Динамо Киев - Назар Волошин и Максим Брагару

Во втором тайме, впрочем, наша молодежная сборная заставила понервничать своих болельщиков. Арсений Батагов в своей штрафной площади очень грубо сфолил и получил красную, а хозяева право на пробитие пенальти.

К 11-метровой отметке подошел Чарли Аллен и реализовал возможность сократить счет. К счастью, на большее соперника не хватило.

Статистика матча квалификации на Евро-2025 Северная Ирландия U-21 - Украина U-21

Северная Ирландия U-21 - Украина U-21 1:2

Голы: Аллен, 82 - Волошин, 10, Брагару, 30

Владение мячом: 48% - 52
Удары: 12 - 8
Удары в створ ворот: 2 - 6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21 Евро-2025

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