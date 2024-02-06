Талантливый вингер Руха рассказал, в каком клуб он мечтает поиграть

Футболист львовского Руха Илья Квасница дал интервью изданию NV.

Украинский вингер рассказал, в каком чемпионате и клубе хотел бы попробовать свои силы. По словам игрока, его мечтой является АПЛ.

"Где хотел бы поиграть? АПЛ. Ну там люди играют фактически без пауз. У них два кубка внутри страны, еврокубки и чемпионат. Они играют на каждый третий день. Конечно, хотелось бы попробовать такой темп. Не знаю выдержал бы, но попробовать стоит.

Смогут ли игроки из УПЛ выдержать темп английского чемпионата? Наверное, да. Конечно, будет сложно каждому. Но к этому можно привыкнуть. Кому-то нужно больше времени, кому-то немного меньше.

Мой любимый клуб - Манчестер Сити. Я всегда буду мечтать сыграть там. По стилю игры классную команду Гвардиола построил", - сказал Илья.

Напомним, ранее сообщалось, что Квасница заинтересовал Жирону.

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