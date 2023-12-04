Украинец может заменить Цыганкова в Жироне

Полузащитник Руха Илья Квасница может усилить европейский клуб. Как сообщил журналист Виктор Вацко, зарубежные клубы заинтересованы в украинских игроках.

"В Европе начали рассматривать Украину как интересный футбольный рынок недорогой рабочей силы. Шахтер – это очень дорого, Динамо просто дорого. Но они видят, что есть интересные варианты и в более скромных клубах. Того же Дибанго ведет Базель. Скаут Базеля также зарегистрировался на матч Руха против Зари. Насколько мне известно, они мониторят Сапугу.

Я знаю, что сейчас на матчах молодежки Украины в Испании по 6 скаутов сидели. Жирона и Валенсия смотрели Квасницу. У Жироны серьезные планы по нему. Если продадут Цыганкова (на него есть спрос), то Квасницу рассматривают чуть ли не наследником Виктора", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

В текущем сезоне Квасница провел 18 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба.

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