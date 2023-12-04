iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украинец может заменить Цыганкова в Жироне

Игроки Руха привлекли внимание зарубежных команд.
Сегодня, 20:40
Илья Квасниця / Рух Львов
Илья Квасниця / Рух Львов

Полузащитник Руха Илья Квасница может усилить европейский клуб. Как сообщил журналист Виктор Вацко, зарубежные клубы заинтересованы в украинских игроках.

"В Европе начали рассматривать Украину как интересный футбольный рынок недорогой рабочей силы. Шахтер – это очень дорого, Динамо просто дорого. Но они видят, что есть интересные варианты и в более скромных клубах. Того же Дибанго ведет Базель. Скаут Базеля также зарегистрировался на матч Руха против Зари. Насколько мне известно, они мониторят Сапугу.

Я знаю, что сейчас на матчах молодежки Украины в Испании по 6 скаутов сидели. Жирона и Валенсия смотрели Квасницу. У Жироны серьезные планы по нему. Если продадут Цыганкова (на него есть спрос), то Квасницу рассматривают чуть ли не наследником Виктора", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

В текущем сезоне Квасница провел 18 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов. 

Ранее сообщалось, что талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух

Статьи по теме

УПЛ: Заря сыграла вничью с Рухом и расписание 17 тура УПЛ: Заря сыграла вничью с Рухом и расписание 17 тура
Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба
Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Шахтер без сборников уступил Руху в контрольном матче Шахтер без сборников уступил Руху в контрольном матче
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:49
Игрок Ювентуса выпустил дебютный трек
Европа23:27
Беллингему вручили приз Golden Boy
Европа22:52
Выше только лидер Барселоны. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG
Футбол22:52
Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем
Европа22:30
Тен Хаг потерял поддержку раздевалки Манчестер Юнайтед
Европа22:14
FA предъявила Ман Сити обвинение за неуважительное отношение к арбитру
Украина22:08
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Другие21:54
Женская сборная Украины по гандболу узнала своих соперников на ЧМ-2023
Бокс21:50
Фьюри: Увидимся с вами на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Усика
Европа21:27
Еще один футболист Барселоны выбыл из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK