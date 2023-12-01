Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба

Защитник львовского Руха Богдан Слюбик может перебраться в европейский клуб.

Как сообщает Football.ua, 19-летний футболист заинтересовал несколько клубов из Германии и Лацио.

Скауты Униона и Вольфсбурга наблюдали за игрой Слюбика во время матча молодежных сборных Украины и Германии. Также интерес к Богдану проявляет итальянский Лацио.

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Контракт Слюбика с Рухом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Дембеле лидер по созданным моментам, Квасница и Буяльский в мировом топе.

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