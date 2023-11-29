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Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Украинская команда не смогла отыграться после разгромного поражения в первом матче.
Сегодня, 17:15
Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА / ФК Рух
Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА / ФК Рух

В среду, 29 ноября, состоялся ответный матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА, в котором львовский Рух встречался на выезде с Мидтьюлландом.

Украинская команда сумела одержать минимальную победу со счетом 1:0, но этого было недостаточно для общего успеха в двухматчевом противостоянии по Пути чемпионов после разгромного поражения 0:4 в первом поединке.

Читай также: Рух U-19 в первом финальном матче разгромно проиграл Митьюлланду в юношеской Лиги чемпионов

Рух с середины первого тайма играл в большинстве после удаления Йонатана Линдекильде в команде соперника, но смог воспользоваться численным преимуществом только в компенсированное время. Победу львовскому коллективу принес результативный удар Виталия Холода.

ФК Рух
ФК Рух

Таким образом, после 1:4 по сумме двух матчей Рух завершил выступление в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Мидтьюлланд U-19 - Рух U-19 0:1 (первый матч - 4:0)

Гол: Холод, 90+2

Рух U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Бойко, О. Федор, Денисов (Штокал, 87), Квас, Касарда (Шайда, 87), Панченко (Коваль, 88)

Предупреждение: Бойко, 53

Удаление: Линдекильде, 23

Напомним, ранее Шахтер на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА одержал победу 3:1 над Антверпеном, но также потерял шансы на выход из своего квартета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мидтьюлланд Юношеская лига УЕФА Рух

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