Шахтер вырвал победу над Антверпеном в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" во второй раз обыграли представителя Бельгии.

Во вторник, 28 ноября, Шахтер U-19 встречался с Антверпеном U-19 в рамках пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика первыми открыли счет благодаря голу Ющенко. Бельгийский коллектив отыгрался по ходу второго тайма - Вандеплас завершил атаку.

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"Горняки" буквально через несколько минут вновь вышли вперед. Ломага реализовал свой момент. Финальную точку поставил Савин, забив в заключительном отрезке матча.

Шахтер сумел удержать победу, которая стала дебютной в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Шахтер U-19 - Антверпен U-19 3:1

Голы: Ющенко, 7, Ломага, 69, Савин, 83 - Вандеплас, 60

Барселона и Порту из этой группы свой матч проведут сегодня позже.

Ранее Шахтер U-19 проиграл Порту (1:4), победил Антверпен (2:1) и уступил Барселоне (0:2), (0:3). "Горняки" занимают третье место в группе с 6 баллами.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов также встретятся первые команды донецкого и бельгийского клубов. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча онлайн-трансляция встречи.

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