Антверпен - Шахтер: прогноз на матч 04.10.2023 Лиги чемпионов
В среду, 4 октября, чемпион Украины донецкий Шахтер проведет свой второй матч в еврокубковом сезоне-2023/24.
Соперником украинской команды в гостевом поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов станет Антверпен (Бельгия).
Домашняя команда считается фаворитом будущего противостояния, "горняки" же постараются отобрать очки у соперника.
Матч будет сыгран на арене Босейлстадионе в Антверпене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер
Аналитики и эксперты считают бельгийскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера.
Прогноз букмекеров на матч Антверпен - Шахтер:
- победа Антверпена - 1,91
- ничья - 4,05
- победа Шахтера - 4,30
Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,67. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,78.
Статистика противостояния Антверпен - Шахтер
В своей истории Антверпен и Шахтер никогда не встречались.
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Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Антверпена, также выступают каталонская Барселона и португальский Порту. В первом туре "сине-гранатовые" разбили бельгийцев (5:0), а "драконы" обыграли украинский коллектив (3:1).
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