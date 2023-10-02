Антверпен - Шахтер: прогноз на матч 04.10.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 4 октября, чемпион Украины донецкий Шахтер проведет свой второй матч в еврокубковом сезоне-2023/24.

Соперником украинской команды в гостевом поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов станет Антверпен (Бельгия).

Домашняя команда считается фаворитом будущего противостояния, "горняки" же постараются отобрать очки у соперника.

Матч будет сыгран на арене Босейлстадионе в Антверпене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер

Аналитики и эксперты считают бельгийскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера.

Прогноз букмекеров на матч Антверпен - Шахтер:

победа Антверпена - 1,91

- 1,91 ничья - 4,05

- 4,05 победа Шахтера - 4,30

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,67. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,78.

Статистика противостояния Антверпен - Шахтер

В своей истории Антверпен и Шахтер никогда не встречались.

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Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Антверпена, также выступают каталонская Барселона и португальский Порту. В первом туре "сине-гранатовые" разбили бельгийцев (5:0), а "драконы" обыграли украинский коллектив (3:1).

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