Шахтер - Порту 1:3 видео голов и обзор матча 19.09.2023
В среду, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встретился с Порту.
Уже после первого тайма команды смогли порадовать болельщиков обилием голов, однако, радовались фанаты португальцев.
В течение семи минут было забито три гола. Сначала Галено вывел гостей вперед, после чего Кэлвил Келси сравнял счет. Спустя пару мгновений "драконы" вновь вышли вперед.
На этом команды не остановились и Порту в середине тайма ушел в отрыв. Мехди Тареми также вписал свое имя на табло.
Во второй половине команды голами не отличились, ввиду чего счет остался прежним - 1:3.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Порту
Шахтер - Порту 1:3
Голы: Келси, 11 - Галено, 7, 14, Тареми, 29
xG: 0.40 - 1.89
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 4 - 9
Владение мячом: 51% - 49
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