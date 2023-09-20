Шахтер - Порту 1:3 видео голов и обзор матча 19.09.2023

В среду, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встретился с Порту.

Уже после первого тайма команды смогли порадовать болельщиков обилием голов, однако, радовались фанаты португальцев.

В течение семи минут было забито три гола. Сначала Галено вывел гостей вперед, после чего Кэлвил Келси сравнял счет. Спустя пару мгновений "драконы" вновь вышли вперед.

На этом команды не остановились и Порту в середине тайма ушел в отрыв. Мехди Тареми также вписал свое имя на табло.

Во второй половине команды голами не отличились, ввиду чего счет остался прежним - 1:3.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Порту

Шахтер - Порту 1:3

Голы: Келси, 11 - Галено, 7, 14, Тареми, 29

xG: 0.40 - 1.89

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 4 - 9

Владение мячом: 51% - 49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!