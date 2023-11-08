Рух U-19 в первом финальном матче разгромно проиграл Митьюлланду в юношеской Лиги чемпионов
В среду, 8 ноября, в рамках первого поединка финала плей-офф квалификации юношеской Лиги чемпионов Рух встречался с Митьюлландом.
Датский коллектив открыл счет в первом тайме - Гогорса сместился с фланга и пробил в дальний кут.
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Во втором тайме Митьюлланд забил трижды. Сначала Ихеаначо удачно отыграл во вратарской Руха, а затем оформил дубль, забив с пенальти. Финальную точку поставил Кристьянссон.
До конца встречи львовский коллектив не сумел забить гол престижа.
Статистика матча юношеской Лиги чемпионов Рух U-19 - Митьюлланд U-19
Рух U-19 - Митьюлланд U-19 0:4
Голы: Гогорса, 17, Ихеаначо, 57, 70 (пен.), Кристьянссон, 87
Удары: 4-18
Удары в створ: 3-12
Владение мячом: 44%-56%
Угловые: 4-8
Ответный матч команд пройдет 29 ноября.
Ранее сообщалось, что Шахтер потерпел разгромное поражение от Барселоны в Юношеской лиге УЕФА.
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