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Рух U-19 в первом финальном матче разгромно проиграл Митьюлланду в юношеской Лиги чемпионов

Львовский клуб в шаге от вылета из плей-офф турнира.
Сегодня, 16:52
Рух U-19 / Рух Львов
Рух U-19 / Рух Львов

В среду, 8 ноября, в рамках первого поединка финала плей-офф квалификации юношеской Лиги чемпионов Рух встречался с Митьюлландом.

Датский коллектив открыл счет в первом тайме - Гогорса сместился с фланга и пробил в дальний кут.

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Во втором тайме Митьюлланд забил трижды. Сначала Ихеаначо удачно отыграл во вратарской Руха, а затем оформил дубль, забив с пенальти. Финальную точку поставил Кристьянссон.

До конца встречи львовский коллектив не сумел забить гол престижа.

Статистика матча юношеской Лиги чемпионов Рух U-19 - Митьюлланд U-19

Рух U-19 - Митьюлланд U-19 0:4

Голы: Гогорса, 17, Ихеаначо, 57, 70 (пен.), Кристьянссон, 87

Удары: 4-18
Удары в створ: 3-12
Владение мячом: 44%-56%
Угловые: 4-8

Ответный матч команд пройдет 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Шахтер потерпел разгромное поражение от Барселоны в Юношеской лиге УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух

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