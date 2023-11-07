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Шахтер потерпел разгромное поражение от Барселоны в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" пропустили от каталонцев трижды и доигрывали матч в меньшинстве.
Сегодня, 15:12
Шахтер U-19 уступил Барселоне U-19 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер U-19 уступил Барселоне U-19 / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7 ноября, Шахтер U-19 встречался с Барселоной U-19 в рамках четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика потерпели свое третье поражение в квартете, уступив каталонским соперникам со счетом 0:3.

После первого тайма Барселона вела с минимальным преимуществом благодаря голу Нила Кальдеро на 16-й минуте. Во второй половине матча каталонцы сумели развить свой успех и довести результат встречи до разгромного - с интервалом в четыре минуты отличились Даниэль Родригес и Альберт Наварро.

Практически сразу после этого Шахтер еще и остался в меньшинстве, когда на 64-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Антон Глущенко.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Шахтер U-19 - Барселона U-19 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Наварро, 62

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета (Пушкарев, 46), Огарков, Башмарин, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко, 46), Лосенко, Ющенко (Ломага, 72), Сметана (Гармаш, 72), Цуканов (Янович, 81).

Барселона U-19: Якобишвили, Наварро, Вилория, Кошпо, Ландри Сефас (Гильем Виктор, 73), Муньос, Эспарт (Баланья, 80), Фернандес (Перес, 73), Родригес, Оскар (Альба, 73), Кальдеро (Прадас, 67).

Удаление: Глущенко, 64 (вторая желтая)

Порту и Антверпен из этой группы свой матч проведут сегодня позже.

Ранее Шахтер проиграл Порту (1:4), победил Антверпен (2:1) и уступил Барселоне (0:2). Сейчас "горняки" занимают третье место в квартете. 

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов также встретятся первые команды донецкого и каталонского клубов. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19

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