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Шахтер уступил в гостях Барселоне в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" потерпели второе поражение в турнире.
25 октября, 17:02
Шахтер U-19 проиграл Барселоне U-19 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер U-19 проиграл Барселоне U-19 / ФК Шахтер Донецк

В среду, 25 октября, Шахтер U-19 на стадионе Йохан Кройфф Арена встречался с Барселоной U-19 в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юные "горняки" потерпели второе поражение в группе, уступив каталонским сверстникам со счетом 0:2.

"Блаугранас" вышли вперед на 15-й минуте встречи усилиями Ноа Дарвиха, а под конец поединка Хуан Эрнандес закрепил преимущество хозяев поля, установив окончательный результат.

Барселона U-19 - Шахтер U-19 2:0

Голы: Дарвих, 15, Эрнандес, 85

Барселона U-19: Якобишвили, Куэнка (Сака, 90), Домингес, Кошпо, Ироканси, Дарвих (Муньос, 46), Берналь (Фареньяс, 61), Прим, Родригес, Альба (Хуан Эрнандес, 82), Кальдеро (Прадас, 82)

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Огарков, Данковский (Бац, 76), Дрозд, Лосенко (Янович, 79), Бундаш (Сметана, 65), Цуканов, Пушкарев (Демченко, 46), Глущенко, Ющенко (Трифаненко, 76)

Отметим, что в параллельном матче группы Порту разгромил Антверпен со счетом 4:1.

До этого Шахтер проиграл Порту (1:4) и одолел Антверпен (2:1) и на данный момент с тремя очками занимает третье место в квартете. 

Сегодня в Лиге чемпионов также сыграют первые команды каталонского и донецкого клубов. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19

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