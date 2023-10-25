Барселона - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 25.10.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 25 октября, донецкий Шахтер продолжит свой путь в еврокубковом сезоне-2023/24, сыграв третий матч в группе Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба будет Барселона.

"Горняки" после успешного выезда в Бельгию имеют шансы на плей-офф главного европейского турнира, но остановить нужно будет каталонский гранд, который идет без потерь.

Матч будет сыгран на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Текстовая онлайн-трансляция матча Барселона - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна 25 октября, в 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 октября и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Смотреть онлайн трансляцию матча Барселона - Шахтер

В Украине матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Барселоны, также выступают Антверпен и Порту. После двух туров каталонцы возглавляют группу с 6 очками, по 3 балла у Порту и Шахтера и пока лишь Антверпен не набирал пункты.

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