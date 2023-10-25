Барселона - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 25.10.2023

В среду, 25 октября Барселона принимает донецкий Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте поединка Барселона наконец распечатала ворота Ризныка, отличился Ферран Торрес. Несмотря на подозрения на офсайд, гол был засчитан. А сразу после этого дальним ударом в правую девятку удвоил счет Фермин Лопес.

Во втором тайме Шахтеру удалось отыграть один мяч благодаря Судакову. Азаров вывел Георгия на свидание с голкипером и хавбек не упустил свой шанс. Минимальная и не очень простая победа Барселоны.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Барселона - Шахтер в третьем туре Лиги чемпионов:

Статистика матча Лиги чемпионов Барселона - Шахтер

Барселона - Шахтер 2:1

Голы: Торрес, 28, Лопес, 36 - Судаков, 62

Владение мячом: 55% - 45%

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 0.81

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 6 - 2

Атаки: 142 - 73

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