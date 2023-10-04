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Шахтер одержал волевую победу над Антверпеном в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" сумели взять первые очки в нынешнем розыгрыше турнира.
Сегодня, 15:08
Шахтер победил Антверпен / ФК Шахтер Донецк
Шахтер победил Антверпен / ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 октября, Шахтер встречался на выезде с Антверпеном в рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

После разгрома от Порту (1:4) в стартовом поединке подопечные Алексея Белика сумели реабилитироваться, одержав волевую победу над бельгийским соперником со счетом 2:1.

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Донецкая команда пропустила уже на 14-й минуте после результативного удара Киано Деляпорта, однако достаточно быстро отыгралась. Спустя четыре минуты Антон Глущенко успешно реализовал пенальти.

Победу "горнякам" и первые очки в группе на 73-й минуте принес гол Антона Демченко.

Антверпен U-19 - Шахтер U-19 1:2

Голы: Деляпорт, 14 - Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73

Антверпен U-19: Девалькенир, Рендерс, Деляпорт, Верстратен, Тюйпенс, Смитс, Хореманс, Куртенс (Ван Хельден, 86), Абдельхамид (Геддар, 65), Вандеплас, Годеляйн (Домс, 80)

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский (Бац, 52), Цуканов (Кострица, 77), Лосенко, Бундаш (Трифаненко, 65), Ющенко (Янович, 77), Гармаш (Демченко, 46), Глущенко

Предупреждение: Шелекета, 83.

В следующем туре Шахтер на выезде сыграет с Барселоной, а Антверпен примет Порту.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов также встретятся первые команды Антверпена и Шахтера.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Антверпен - Шахтер.

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