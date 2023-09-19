Шахтер разгромно проиграл Порту в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" пропустили четырежды и только в компенсированное время отквитали один мяч.

Во вторник, 19 сентября, Шахтер U-19 в немецком Нордерштедте встречался с Порту U-19 в рамках первого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика стартовали в квартете с поражения, уступив португальской команде со счетом 1:4.

Еще в первом тайме соперники "горняков" довели результат до разгромного, во второй половине встречи увеличили преимущество до четырех мячей и только в компенсированное к матчу время Олег Пушкарев отквитал один гол.

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В следующем туре Шахтер U-19 встретится с Антверпеном, а Порту сыграет с Барселоной.

Шахтер U-19 - Порту U-19 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 - Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пен.), Джало, 54

Шахтер U-19: Кравец - Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский - Лосенко (Кострица, 76), Янович (Трифаненко, 77), Цуканов - Ющенко (Бундаш, 68), Демченко (Гармаш, 59), Глущенко (Шелекета, 59)

Порту U-19: Д. Фернандеш - М. Фернандеш, Феррейра, Гомеш, Динис - Соуза (Бальде, 66), Оливейра (Регаль, 77), Джало (Тейшейра, 79), Мора (Мартинш, 67) - Канде (Андраде, 66), Мейрелеш

Предупреждения: Янович, 37, Ющенко, 42, Глущенко, 44, Галонский, 59 - Динис, 61.

Напомним, что сегодня первая команда Шахтера также стартует в Лиге чемпионов матчем с Порту.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту.

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