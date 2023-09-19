Безальтернативные фавориты и что будет с Шахтером: прогноз группового этапа Лиги чемпионов

Вот мы и дождались того момента, когда возвращается всеми любимая Лига чемпионов.

Так как в УЕФА захотели еще больше денег реформировать турнир, этот розыгрыш еврокубка станет последним в его прежнем формате.

Со следующего сезона будет еще больше травм футболистов матчей - будет введена швейцарская система с общей группой из 36 команд, которые сыграют по 10 матчей.

ISPORT решил спрогнозировать то, как пройдет групповой этап последней Лиги чемпионов в том виде, в котором ее все знают.

Группа А

Бавария Манчестер Юнайтед Копенгаген Галатасарай

Источник: Getty Images

У нынешней Баварии есть определенные проблемы в игре, но маловероятно, что они сильно повлияют на команду на данной стадии. "Ротен" по-прежнему с запасом считаются лучшей командой своего квартета и вряд ли кто-то сможет создать им серьезные трудности.

Манчестер Юнайтед как бы он не хотел, но он не может претендовать на большее, чем второе место. Причем даже за это придется побороться, судя по тому, что мы видим на старте сезона. Да и множественные травмы не добавляют надежд. Но МЮ за счет индивидуального мастерства некоторых исполнителей должен забирать вторую путевку в плей-офф.

Главный сюрприз данного квартета может организовать Галатасарай, за который выступают Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Уилфрид Заа и экс-"горняк" Тете. Турки могут потрепать нервы МЮ и выбить его из ЛЧ.

Однако кажется, что до этого все же не дойдет, а потому Галатасарай будет бороться за место в Лиге Европы с Копенгагеном, который видится главным аутсайдером.

Прогноз: Бавария и МЮ - 1/8 финала, Галатасарай - ЛЕ.

Группа В

Севилья Арсенал ПСВ Ланс

Источник: Getty Images

Какой-то однополярной получилась группа, в которой фанаты Арсенала не поймут, если их любимый клуб не выйдет в плей-офф с первого места. "Канониры" вернулись в ЛЧ и попали в такую группу, которая не должна им создать проблемы.

За вторую путевку в плей-офф будут бороться Севилья и ПСВ. Главной интригой остается вопрос о тренере андалусийцев: доработает ли Хосе Луис Мендилибар до конца группового этапа. Испанцы очень плохо начали сезон и только на прошлых выходных одержали дебютную победу.

Нидерландцы в отличие от оппонентов идеально начали кампанию, выиграв все четыре матча. ПСВ неплохо усилился прошлым летом и может воспользоваться всеми проблемами Севильи, пока они есть.

К сожалению, вторая команда Франции прошлого сезона проваливает старт сезона еще хуже, чем Севилья. Одно очко в пяти матчах - это не то, чего ждешь от вице-чемпиона, которому скоро играть в Лиге чемпионов, представляя свою страну на международной арене.

Прогноз: Арсенал и ПСВ - 1/8 финала, Севилья - Лига Севильи.

Группа С

Наполи Реал Брага Унион

Источник: Getty Images

Если бы это был Наполи прошлого сезона, можно было бы говорить об интриге в борьбе за первое место. Нынешний Реал не кажется чем-то непобедимым ("сливочные" дают играть сопернику).

Но поражение от Лацио и спасение в матче с Дженоа как бы намекают, что неаполитанцы утратили прошлогоднюю силу. Этим и должен воспользоваться Реал, ведь это его турнир.

Борьба за Лигу Европы обещает быть очень интересной. Унион дебютирует в Лиге чемпионов и уже настраивается на борьбу с Брагой за третье место. Хотя кто знает, что там будет у Наполи, может даже получится сотворить сенсацию.

Прогноз: Реал и Наполи - 1/8 финала, Унион - ЛЕ.

Группа D

Бенфика Интер Зальцбург Реал Сосьедад

Источник: Getty Images

Интересно, что на бумаге эта группа чуть ли не самая равная среди всех. Если судить только по результатам на старте кампании, то хуже всего дела обстоят у Сосьедада, который успел попробовать на вкус все возможные результаты.

Интер же в свою очередь прямо сейчас считается сильнейшей командой Италии, что подопечные Симоне Индзаги успешно доказали в недавнем дерби против Милана. "Нерадзурри" провели отличную трансферную кампанию, стали даже сильнее, чем были, а новички здорово вписались в команду, особенно Маркус Тюрам.

И если про повторение прошлогоднего успеха в виде финала говорить пока что рано, то выход с первого места очень даже реален. Борьба за второе место будет развиваться между остальными коллективами и кажется, что в итоге место в плей-офф займет Бенфика, которая просто более опытная.

Шесть побед и ничья в чемпионате Австрии это, конечно, хорошо, но это все же Австрия. А Сосьедад демонстрирует очень интересную игру, которая должна помочь команде Иманоля Альгуасиля продолжить путь в Лиге Европы.

Прогноз: Интер и Бенфика - 1/8 финала, Реал Сосьедад - ЛЕ.

Группа E

Фейеноорд Атлетико Лацио Селтик

Источник: Getty Images

Если кому-то кажется, что Атлетико - безоговорочный фаворит этой группы, то он прав и неправ одновременно. Давайте вспомним, кто был соперником банды Диего Симеоне год назад: Брюгге, Порту и Байер. Плюс-минус то же самое, что и в этом году. Что было в том случае? Позорный вылет даже не в Лигу Европы - "матрасники" остались без еврокубковой весны.

Но это было осенью, когда сам Атлетико был не очень. После Нового года Симеоне перестроил команду, которая стала самой интересной в Испании во второй части сезона. Если травмы перестанут преследовать, то в этот раз мадридский коллектив точно выйдет в плей-офф с первого места.

Победа над Наполи могла ввести в заблуждение тех, кто следит за футболом со стороны - Лацио не вернулся, что подтвердил Ювентус на выходных, обыграв римлян 3:1. Три поражения на старте сезона... Есть ощущение, что провальный или просто не самый успешный старт сезона - визитная карточка большинства команд группового этапа.

Фейеноорд и Селтик, как бы они не хотели побороться за плей-офф, попросту уровнем ниже своих соперников и претендовать на продолжение участия в Лиге чемпионов им не стоит. А вот Лига Европы вполне может им подойти.

Прогноз: Атлетико и Лацио - 1/8 финала, Фейеноорд - ЛЕ.

Группа F

ПСЖ Милан Ньюкасл Боруссия Дортмунд

Источник: Getty Images

Самый безумный квартет этой Лиги чемпионов. Предсказать не то, что позиции команд в группе, а и сами результаты матчей будет невероятно сложно.

Мы привыкли, что ПСЖ - гарантия побед. Но в нынешнем состоянии эту команду можно обыгрывать. Луис Энрике пока что не может найти подходящие настройки. Забавно, но похожие проблемы и у всех остальных.

Милан казался самым стабильным коллективом этой группы, но недавний позор а миланской дерби заставил преуменьшить ожидания от "россонери". Ньюкасл после невероятного прошлого сезона забуксовал, а Боруссия словно не отошла от потери чемпионского титула.

Учитывая все, что мы видим и знаем, можно предположить, что ПСЖ и Милан выйдут в 1/8, а Ньюкасл с Боруссией поборются за Лигу Европы. Не стоит забывать и о возвращении Сандро Тонали в Милан - эта встреча будет эмоциональной и принципиальной.

Прогноз: ПСЖ и Милан - 1/8 финала, Ньюкасл - ЛЕ.

Группа G

Манчестер Сити РБ Лейпциг Црвена Звезда Янг Бойз

Источник: Getty Images

Самая предсказуемая группа в плане фаворита. У кого-то вообще есть сомнения, что Манчестер Сити не займет первое место, выиграв все матчи с общей разницей голов 123:0?

То же самое касается и РБ Лейпциг. Немцы очень здорово играют в Бундеслиге, Хави Симонс и Луа Опенда веселятся на футбольном поле, создавая хайлайты в каждой игре. Понятно, что отомстить "горожанам" за 0:7 не получится, но никто не запрещает отыграться за это на остальных.

Янг Бойз и Црвена Звезда - примерно равные по силе соперники, а потому путевка в Лигу Европы будет разыгрываться в очных противостояниях. Маловероятно, что кто-то из них сможет отобрать очки у лидеров квартета.

Прогноз: Манчестер Сити и РБ Лейпциг - 1/8 финала, Янг Бойз - ЛЕ.

Группа H

Барселона Порту Шахтер Антверпен

Источник: ФК Шахтер Донецк

Как бы нам не хотелось, чтобы Шахтер вышел в 1/8 финала, нужно все же быть реалистами: тут нужно думать не о том, как отобрать у Порту место в плей-офф, а как не пропустить мимо себя Антверпен.

Суровая реальность в том, что "оранжево-черные" стали слабее, чем год назад, а команда под руководством Патрика ван Леувена испытывает определенные трудности. Все летние новички пока что не впечатляют.

Барселона кажется безальтернативным победителем группы, и, скорее всего, так оно и будет. Только если не случится что-то необъяснимое, как внезапный бунт игроков против Хави (но в это вообще не вериться) или эпидемия травм (более вероятно).

Украинские фанаты сейчас вряд ли смогут назвать главных звезд в составе Порту. Но это и не должно кого-то удивлять: из года в год "драконы" теряют своих звезд, но в чемпионате Португалии они стабильно в тройке лучших. Побороться с Порту можно, хоть и будет сложно.

Антверпен в первых матчах чемпионата Бельгии добыл разные результаты: обыграл аутсайдеров, с командами той же группы дважды потерял очки и проиграл Андерлехту. Возможно, бельгийцы немного уступают Шахтеру, но недооценивать их точно не следует.

Прогноз: Барселона и Порту - 1/8 финала, Шахтер - ЛЕ.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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