Без Траоре и Петряка, но с новичками: Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

"Горняки" определились с теми футболистами, которые могут сыграть в предстоящих матчах еврокубка.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые попали в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Так, в число тех, кто может сыграть против Барселоны, Порту или Антверрпена, сразу же попали недавние новички команды Артур Рудько и Новатус Мироши.

Всего в заявке оказалось 33 футболиста, в том числе те, кто был заявлен по списку Б. Не нашлось места в заявке травмированным Ивану Петряку, Лассине Траоре и Хусраву Тоирову.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков*, Дмитрий Ризнік, Денис Твардовский*.

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георги Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Педриньо, Ефим Конопля, Эдуард Козик*, Ярослав Ракицкий, Даниил Удод*.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков*, Александр Зубков, Антон Глущенко*, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Новатус Мироши, Олег Очеретько*, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник*, Кевин Келси.

*Игроки, заявленные по списку Б.

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⚒ #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/nThogmOrEf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 5, 2023

Шахтер стартует на групповом этапе Лиги чемпионов условно домашним матчем против Порту. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей "оранжево-черных" в еврокубке.

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