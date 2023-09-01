Лига конференций: группы

В рамках группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива, среди которых есть и представитель Украины - луганская Заря.

Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.

Читай также: Лига конференций-2023/24: Днепр-1 вслед за Динамо вылетел из еврокубков

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Группа А

Лилль (Франция) Слован (Словакия) Олимпия Любляна (Словения) Клаксвик (Фарерские острова)

Группа B

Гент (Бельгия) Маккаби Тель-Авив (Израиль) Заря (Украина) Брейдаблик (Исландия)

Группа C

Динамо Загреб (Хорватия) Виктория (Чехия) Астана (Казахстан) Балкани (Косово)

Группа D

Брюгге (Бельгия) Буде-Глимт (Норвегия) Бешикташ (Турция) Лугано (Швейцария)

Группа E

АЗ (Нидерланды) Астон Вилла (Англия) Легия Варшава (Польша) Зриньски (Босния и Герцеговина)

Группа F

Ференцварош (Венгрия) Фиорентина (Италия) Генк (Бельгия) Чукарички (Сербия)

Группа G

Айнтрахт Франкфурт (Германия) ПАОК (Греция) ХИК (Финляндия) Абердин (Шотландия)

Группа H

Фенербахче (Турция) Лудогорец (Болгария) Спартак Трнава (Словакия) Норшелланд (Дания)

Матчи группового этапа Лиги конференций традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.

1-й тур : 21 сентября 2023

: 21 сентября 2023 2-й тур : 5 октября 2023

: 5 октября 2023 3-й тур : 26 октября 2023

: 26 октября 2023 4-й тур : 9 ноября 2023

: 9 ноября 2023 5-й тур : 30 ноября 2023

: 30 ноября 2023 6-й тур: 14 декабря 2023

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!