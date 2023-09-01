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Лига конференций: группы

Предлагаем вашему вниманию составы групп Лиги конференций на сезон-2023/24.
Сегодня, 16:06
Лига конференций: составы групп / Getty Images
Лига конференций: составы групп / Getty Images

В рамках группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива, среди которых есть и представитель Украины - луганская Заря.

Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.

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Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Группа А

  1. Лилль (Франция)
  2. Слован (Словакия)
  3. Олимпия Любляна (Словения)
  4. Клаксвик (Фарерские острова)

Группа B

  1. Гент (Бельгия)
  2. Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  3. Заря (Украина)
  4. Брейдаблик (Исландия)

Группа C

  1. Динамо Загреб (Хорватия)
  2. Виктория (Чехия)
  3. Астана (Казахстан)
  4. Балкани (Косово)

Группа D

  1. Брюгге (Бельгия)
  2. Буде-Глимт (Норвегия)
  3. Бешикташ (Турция)
  4. Лугано (Швейцария)

Группа E

  1. АЗ (Нидерланды)
  2. Астон Вилла (Англия)
  3. Легия Варшава (Польша)
  4. Зриньски (Босния и Герцеговина)

Группа F

  1. Ференцварош (Венгрия)
  2. Фиорентина (Италия)
  3. Генк (Бельгия)
  4. Чукарички (Сербия)

Группа G

  1. Айнтрахт Франкфурт (Германия)
  2. ПАОК (Греция)
  3. ХИК (Финляндия)
  4. Абердин (Шотландия)

Группа H

  1. Фенербахче (Турция)
  2. Лудогорец (Болгария)
  3. Спартак Трнава (Словакия)
  4. Норшелланд (Дания)

Матчи группового этапа Лиги конференций традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.

  • 1-й тур: 21 сентября 2023
  • 2-й тур: 5 октября 2023
  • 3-й тур: 26 октября 2023
  • 4-й тур: 9 ноября 2023
  • 5-й тур: 30 ноября 2023
  • 6-й тур: 14 декабря 2023

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