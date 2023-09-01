Лига конференций: группы
В рамках группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива, среди которых есть и представитель Украины - луганская Заря.
Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.
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Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
Группа А
- Лилль (Франция)
- Слован (Словакия)
- Олимпия Любляна (Словения)
- Клаксвик (Фарерские острова)
Группа B
- Гент (Бельгия)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Заря (Украина)
- Брейдаблик (Исландия)
Группа C
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Виктория (Чехия)
- Астана (Казахстан)
- Балкани (Косово)
Группа D
- Брюгге (Бельгия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Бешикташ (Турция)
- Лугано (Швейцария)
Группа E
- АЗ (Нидерланды)
- Астон Вилла (Англия)
- Легия Варшава (Польша)
- Зриньски (Босния и Герцеговина)
Группа F
- Ференцварош (Венгрия)
- Фиорентина (Италия)
- Генк (Бельгия)
- Чукарички (Сербия)
Группа G
- Айнтрахт Франкфурт (Германия)
- ПАОК (Греция)
- ХИК (Финляндия)
- Абердин (Шотландия)
Группа H
- Фенербахче (Турция)
- Лудогорец (Болгария)
- Спартак Трнава (Словакия)
- Норшелланд (Дания)
Матчи группового этапа Лиги конференций традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.
- 1-й тур: 21 сентября 2023
- 2-й тур: 5 октября 2023
- 3-й тур: 26 октября 2023
- 4-й тур: 9 ноября 2023
- 5-й тур: 30 ноября 2023
- 6-й тур: 14 декабря 2023
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