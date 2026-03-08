"Было довольно безумно": новичок Формулы-1 оценил свой дебют
Арвид Линдблад финишировал восьмым в Мельбурне.
Пилот Рейсинг Буллз Арвид Линдблад оценил свой дебют.
Напомним, в Мельбурне британец занял восьмое место и набрал очки в дебютной для себя гонки.
Отметим, что Линдблад стал третьим самым молодым пилотом в истории, который заработал очки в дебютной гонке.
Дело не только в том, что мне удалось набрать первые очки в дебютной гонке в Ф-1! В какой-то момент на первом круге мне даже удалось выйти на третье место. Так что да, было довольно безумно в дебютном заезде бороться с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и всеми этими ребятами.
Я горжусь тем, как провел этот уик-энд. Я не допускал ошибок и выжимал максимум из болида почти в каждой сессии
