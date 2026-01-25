iSport.ua
Защитник Реала рискует здоровьем. У игрока трещина в кости

Продолжает играть несмотря на оговорки врачей.
Сегодня, 10:38
У защитника Реала Рауля Асенсио трещина в кости, однако, несмотря на это, он продолжает выходить на поле с болью.

По имеющейся информации, трещина у испанца находится на правой большеберцовой кости. На данный момент 22-летний игрок не рассматривает возможность паузы.

"Я не прекращу играть сейчас, ни в коем случае", - заявил он.

Издание Marca отмечает, что если игрок откажется от восстановления, которое может занять 6-8 недель, он рискует получить перелом.

К слову, мадридский Реал нацелился на лучшего форварда Леванте.

