Лучший бомбардир Леванте оказался в сфере интересов грандов

Реал, Барселона и клубы АПЛ нацелились на форварда.

Карл Этта-Эйонг заинтересовал сразу несколько команд из Ла Лиги и АПЛ.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, за форвардом следят Арсенал, Барселона, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в этом сезоне чемпионата Испании Этта-Эйонг провел 14 матчей и забил 5 голов, являясь лучшим бомбардиром Леванте.

Контракт 22-летнего камерунца с азульгранас рассчитан до 2029 года. В Леванте он перешел летом 2025 года, ранее выступал за Вильяреал.

Тем временем сделка по переходу защитника в Аякс временно приостановлена.

