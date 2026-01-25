iSport.ua
Лучший бомбардир Леванте оказался в сфере интересов грандов

Реал, Барселона и клубы АПЛ нацелились на форварда.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Карл Этта-Эйонг / Getty Images
Карл Этта-Эйонг / Getty Images

Карл Этта-Эйонг заинтересовал сразу несколько команд из Ла Лиги и АПЛ.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, за форвардом следят Арсенал, Барселона, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в этом сезоне чемпионата Испании Этта-Эйонг провел 14 матчей и забил 5 голов, являясь лучшим бомбардиром Леванте.

Контракт 22-летнего камерунца с азульгранас рассчитан до 2029 года. В Леванте он перешел летом 2025 года, ранее выступал за Вильяреал.

Тем временем сделка по переходу защитника в Аякс временно приостановлена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


