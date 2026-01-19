Руководство Тоттенхэма хочет сменить наставника. Главный кандидат - бывший специалист Реала

Внутри Тоттенхэма рассматривают смену тренера.

Руководству Тоттенхэма не нравятся результаты команды под руководством Томаса Франка, и в клубе рассматривают вариант смены наставника. Однако "шпоры" готовы дать тренеру шанс в матче против Боруссии в Лиге чемпионов.

Одним из кандидатов на замену Франку является бывший тренер мадридского Реала Хаби Алонсо. После работы с "королевским" клубом он не собирается брать отпуск и намерен продолжить тренерскую карьеру.

Также, по информации The Independent, рассматривается кандидатура Оливера Гласнера из Кристал Пэлас, если Алонсо не захочет возглавить команду из АПЛ.

Напомним, что команда из Хотспура занимает 14-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах подопечные Франка дважды сыграли вничью, дважды проиграли и один раз одержали победу в матче против Борнмута.

К слову, руководство Кристал Пэлас уже определилось с судьбой Оливера Гласнера после его критики клуба.

