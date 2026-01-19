Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала

Ответил на слухи об интересе от испанского гранда.

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской работе.

Я знаю, что могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Я хотел заняться чем-то другим. Ред Булл дал мне возможность найти роль, которую мы шаг за шагом определяли вместе. Я нахожусь в таком состоянии, когда меня полностью устраивает то, где я нахожусь. Это было хорошее время. За год я приобрел опыт, равный пяти годам.

Также немецкий специалист прокомментировал слухи о том, что руководство Реала рассматривает его как потенциального тренера команды:

"Они на самом деле не заинтересованы, это просто медийный ажиотаж. Я последователен и не меняю своего мнения за одну ночь. Конечно, я не исключаю ничего полностью, но мне 58 лет, и я очень доволен своей должностью здесь".

