iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала

Ответил на слухи об интересе от испанского гранда.
Сегодня, 19:28       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской работе.

Я знаю, что могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Я хотел заняться чем-то другим.

Ред Булл дал мне возможность найти роль, которую мы шаг за шагом определяли вместе. Я нахожусь в таком состоянии, когда меня полностью устраивает то, где я нахожусь. Это было хорошее время. За год я приобрел опыт, равный пяти годам.

Также немецкий специалист прокомментировал слухи о том, что руководство Реала рассматривает его как потенциального тренера команды:

"Они на самом деле не заинтересованы, это просто медийный ажиотаж. Я последователен и не меняю своего мнения за одну ночь. Конечно, я не исключаю ничего полностью, но мне 58 лет, и я очень доволен своей должностью здесь".

Накануне прошел матч Реала. Посмотреть видеообзор игры "королевской" команды против Леванте можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

Статьи по теме

Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне
Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии
Клопп выбрал величайших тренеров в истории Клопп выбрал величайших тренеров в истории
Гвардиола и Артета - в ТОП-10 самых долгоработающих тренеров в истории АПЛ Гвардиола и Артета - в ТОП-10 самых долгоработающих тренеров в истории АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
Европа19:28
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Европа18:54
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Европа18:24
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK