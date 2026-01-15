iSport.ua
Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии

Готов вернуться к тренерской деятельности.
Сегодня, 18:10       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг сообщилл, что Юрген Клопп готов вернуться к тренерской деятельности.

По имеющейся информации, 58-летний немец доволен своей работой в Ред Булл. Напомним, что он является директором по международным связям в структуре австрийской компании.

Однако, если ему поступят предложения возглавить сборную Германии или мадридский Реал, он готов покинуть Ред Булл.

Напомним, что сейчас мадридский Реал находится в поисках нового тренера и уже провёл несколько собеседований.

Последним местом работы Юргена Клоппа был Ливерпуль. Он возглавлял мерсисайдцев с 2015 по 2024 год.

