Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии

Журналист Флориан Плеттенберг сообщилл, что Юрген Клопп готов вернуться к тренерской деятельности.

По имеющейся информации, 58-летний немец доволен своей работой в Ред Булл. Напомним, что он является директором по международным связям в структуре австрийской компании.

Однако, если ему поступят предложения возглавить сборную Германии или мадридский Реал, он готов покинуть Ред Булл.

Напомним, что сейчас мадридский Реал находится в поисках нового тренера и уже провёл несколько собеседований.

Последним местом работы Юргена Клоппа был Ливерпуль. Он возглавлял мерсисайдцев с 2015 по 2024 год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!