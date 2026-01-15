Реал ищет нового тренера на следующий сезон

Мадридский Реал начал поиски нового тренера на сезон-2026/27.

Текущий наставник после увольнения Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа будет возглавлять команду до конца сезона, а за это время Реал должен найти нового специалиста.

По данным Cadena SER, королевский клуб уже успел провести собеседования с несколькими кандидатами, однако с кем именно - пока неизвестно.

Напомним, что в первом матче под руководством Альваро Арбелоа команда проиграла Альбасете со счетом 2:3, тем самым вылетев в 1/8 финала Кубка Испании.

Капитан команды, которая сейчас также переживает кризис и сменила тренера, может покинуть клуб из-за ситуации внутри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!