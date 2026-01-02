Ювентус назначил нового менеджера

Туринский Ювентус назначил нового спортивного директора. Им стал итальянец Марко Оттолини, сообщает официальный сайт клуба.

Должность была вакантна с 2021 года, когда "Старую синьору" покинул Фабио Паратичи. Оттолини вернулся в Юве. Ранее он работал скаутом туринцев и ответственным за арендованных футболистов.

Предыдущим работодателем Оттолини был Дженоа. Он был спортивным директором итальянского середняка в 2022-2025 гг. Также специалист работал скаутом бельгийского Андерлехта.

Тем временем итальянская Фиорентина взяла в аренду вингера из лондонского Тоттенхэма.

