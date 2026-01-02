iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус назначил нового менеджера

"Бьянконери" вернули знакомого специалиста.
Сегодня, 20:27       Автор: Антон Федорцив
Марко Оттолини / Getty Images
Марко Оттолини / Getty Images

Туринский Ювентус назначил нового спортивного директора. Им стал итальянец Марко Оттолини, сообщает официальный сайт клуба.

Должность была вакантна с 2021 года, когда "Старую синьору" покинул Фабио Паратичи. Оттолини вернулся в Юве. Ранее он работал скаутом туринцев и ответственным за арендованных футболистов.

Предыдущим работодателем Оттолини был Дженоа. Он был спортивным директором итальянского середняка в 2022-2025 гг. Также специалист работал скаутом бельгийского Андерлехта.

Тем временем итальянская Фиорентина взяла в аренду вингера из лондонского Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Марко Оттолини

Статьи по теме

Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде
Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A Барселона нашла замену Левандовски в Серии A

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Другие страны22:05
Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне
Европа и мир21:26
Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду
Европа20:59
Реал отказался от лидера Ливерпуля
Европа20:27
Ювентус назначил нового менеджера
Европа19:51
Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Европа и мир19:16
Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры
Европа19:04
Ливерпуль предложил новый котракт ключевому хавбеку
Европа18:33
Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу
Европа18:22
Середняк АПЛ вернул из Бундеслиги легенду клуба
Формула 117:58
Алонсо - о сезоне-2026: Это будет полная перезагрузка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK