iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона выкупит у Манчестер Юнайтед Рашфорда при одном условии

Каталонцы не против сохранить в своем составе арендованного английского вингера.
Сегодня, 11:06       Автор: Игорь Мищук
Маркус Рашфорд / Getty Images
Маркус Рашфорд / Getty Images

Руководство Барселоны довольно выступлениями арендованного у Манчестер Юнайтед вингера Маркуса Рашфорда и рассматривает возможность его подписания на постоянной основе.

Однако полноценный трансфер 28-летнего англичанина во много будет зависеть от его финансовых требований. Оклад игрока в английском клубе при определенных условиях мог достигать 40 миллионов евро в год, что каталонцы позволить себе не могут.

Читай также: Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии

Как сообщает Sport.es, чтобы остаться в Барселоне Рашфорду придется согласиться на существенное снижение заработной платы. Контракт с вингером "блаугранас" готовы заключить до лета 2030 года.

Напомним, что Рашфорд летом перешел в Барселону из Манчестер Юнайтед на правах аренды с опцией выкупа. В текущем сезоне англичанин провел за каталонскую команду 13 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона нашла потенциального преемника Роберта Левандовски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы манчестер юнайтед Маркус Рашфорд

Статьи по теме

Барселона подписывает 17-летнего португальского вингера Барселона подписывает 17-летнего португальского вингера
Юного таланта Реала заинтересовал вариант перехода во французский клуб Юного таланта Реала заинтересовал вариант перехода во французский клуб
Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии
Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:05
Кристина Дмитренко оценила новую олимпийскую форму сборной Украины
Бокс13:59
"Открыты к переговорам": Менеджер Дюбуа заявил о готовности устроить реванш с Джошуа
Украина13:37
Тренер Нико-Баскета после поражения: "Мы до сих пор не нашли лидера команды"
Бокс13:30
Джервонту Дэвиса в очередной раз обвинили в избиении девушки
Европа13:19
Барселона подписывает 17-летнего португальского вингера
Лига Чемпионов12:52
Мюнхен близок к тому, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028
НБА12:31
Звезда Далласа выбыл минимум на два матча из-за травмы
Европа12:22
Команда Малиновского осталась без главного тренера
Европа11:57
Экс-вратарь Динамо объяснил, почему Трубину не стоит уходить из Бенфики
Европа11:48
Юного таланта Реала заинтересовал вариант перехода во французский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK