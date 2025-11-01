Барселона выкупит у Манчестер Юнайтед Рашфорда при одном условии

Каталонцы не против сохранить в своем составе арендованного английского вингера.

Руководство Барселоны довольно выступлениями арендованного у Манчестер Юнайтед вингера Маркуса Рашфорда и рассматривает возможность его подписания на постоянной основе.

Однако полноценный трансфер 28-летнего англичанина во много будет зависеть от его финансовых требований. Оклад игрока в английском клубе при определенных условиях мог достигать 40 миллионов евро в год, что каталонцы позволить себе не могут.

Как сообщает Sport.es, чтобы остаться в Барселоне Рашфорду придется согласиться на существенное снижение заработной платы. Контракт с вингером "блаугранас" готовы заключить до лета 2030 года.

Напомним, что Рашфорд летом перешел в Барселону из Манчестер Юнайтед на правах аренды с опцией выкупа. В текущем сезоне англичанин провел за каталонскую команду 13 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и семью результативными передачами.

