Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии

После травмы Педри Флик доверил место в команде Маркесу.

У полузащитника Барселоны Педри диагностировано мышечное повреждение. В связи с этим главный тренер каталонской команды Ханси Флик включил в тренировочный состав воспитанника клубной академии Томми Маркеса.

По имеющейся информации, 19-летний центральный полузащитник может в ближайшее время дебютировать за первую команду Барселоны.

Добавим, что из-за травмы Педри пропустит около 4–5 недель.

Отмечается, что к воспитаннику клубной академии Томми Маркесу проявляли интерес несколько клубов АПЛ, однако каталонский клуб намерен развивать 19-летнего игрока в родных стенах.

В нынешнем сезоне за Барселону Б Томми Маркес провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

