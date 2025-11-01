Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии
У полузащитника Барселоны Педри диагностировано мышечное повреждение. В связи с этим главный тренер каталонской команды Ханси Флик включил в тренировочный состав воспитанника клубной академии Томми Маркеса.
По имеющейся информации, 19-летний центральный полузащитник может в ближайшее время дебютировать за первую команду Барселоны.
Добавим, что из-за травмы Педри пропустит около 4–5 недель.
Отмечается, что к воспитаннику клубной академии Томми Маркесу проявляли интерес несколько клубов АПЛ, однако каталонский клуб намерен развивать 19-летнего игрока в родных стенах.
В нынешнем сезоне за Барселону Б Томми Маркес провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.
