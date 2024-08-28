Бенфика Трубина договорилась о переходе игрока Манчестер Сити

Лиссабонская Бенфика усилит линию защиты игроком Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер, специализирующийся на "горожанах", Майк МакГрат, манкунианский клуб отпустил в Лиссабон буркинийца Иссу Каборе. Речь идет об аренде.

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Отмечается также, что у Бенфики не будет возможности выкупить игрока за фиксированную сумму после окончания арендного соглашения.

Отметим, что прошлый сезон 23-летний правый защитник провел на правах аренды в Лутоне. За клуб, который вылетел из АПЛ Исса провел 26 матчей, отдав 2 ассиста.

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