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Трубин назвал свой самый запоминающийся матч за Бенфику

Украинец провел один сезон в составе португальской команды.
Сегодня, 14:50
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями от своей игры за португальской клуб.

По словам украинца, он нервничал в первой игре (против Визелы - 2:1), но она запомнилась ему больше всего.

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"Трудно выбрать. Конечно, я бы выбрал первую игру и, возможно, выездной матч против Браги (1:0).

Матч против Визелы? Столько мыслей, немного нервничал, но после свистка все успокоилось. Я просто играл, наслаждался каждой минутой, каждой секундой, потому что знаю, что это один из лучших клубов в мире, лучший в Португалии. Это огромная ответственность, и мы должны быть готовы".

Трубин перешел из Шахтера в Бенфику летом 2023 года. На его счету 50 матчей, в которых он пропустил 49 голов и 18 игр сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Бенфика будет вынуждена подписывать нового голкипера из-за травмы Трубина.

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Источник: ФК Бенфика

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